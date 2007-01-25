Парижская неделя высокой моды: короткая юбка в соединении с брюками снова на пике моды

Парижская неделя высокой моды, которая представляет коллекции весна-лето-2007, поразила публику: известные кутюрье вместо того, чтобы одеть моделей, их раздевают. Манекенщицы демонстрируют абсолютно прозрачные блузы и рубашки, созданные из легких невесомых тканей. А то, что мини-юбка была, есть и будет одним из важнейших элементов женского гардероба, доказала последняя коллекция маэстро высокой моды дома "Шанель" Карла Лагерфельда. 68-летний кутюрье разработал эффектные соединения юбки с жакетами, блузами и даже брюками. Как утверждает сам Лагерфельд, отныне даже женщины, чьи фигуры несовершенны, могут позволить себе удовольствие носить мини-юбку - в комплекте с брюками она выглядит не менее эффектно и скрывает недостатки тела. Лагерфельд представил также традиционные строгие костюмы, дополненные прозрачным топом, и рубашки, которые прикрывает обнаженную грудь большим мягким бантом. Французский дизайнер Кристиан Лакруа тоже не разочаровал своих почитателей. Во время его шоу каждый зритель нашел на своем сидении красивый цветок, а сам показ сопровождался легкой романтической музыкой. Цветочными были и модели Лакруа. По материалам: ICTV