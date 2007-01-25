Том Круз сошел с ума и объявил себя Христом

По мнению лидеров сайентологической религии, приверженцем которой с 80-х годов является звезда фильма «Миссия невыполнима», Тома Круза можно назвать «Христом» этой веры. Актеру заявили, что он стал «избранным» и ему предстоит распространить сайентологию по всему миру. Глава сайентологической церкви и близкий друг Тома Дэвид Мискэвидж считает, что однажды Круза станут так же обоготворять, как сейчас Иисуса, пишет «Твой день». «Так же, как и Христа, Тома критикуют за его взгляды, - передал источник слова Мискэвиджа. - Но будущие поколения признают его правоту. В сайентологии он фигура, подобная Христу».