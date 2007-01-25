Джованни Мартини: обувные тренды будущего сезона

Дизайнер, создающий изящную женскую обувь, знает о ней буквально все. Джованни Мартини прошел путь от начинающего мастера на крупном обувном производстве до дизайнера с мировым именем. На счету г-на Мартини сотрудничество с ведущими брендами, включая SAX и Via Spiga, модные показы во многих станах Европы и США и тысячи оригинальных эскизов, воплощенных на лучших фабриках Италии. «Предложения модельеров на будущий сезон многочисленны, – отметил в своем интервью г-н Мартини, – но все они отражают несколько ключевых тенденций. Это яркие, насыщенные цвета и чистые линии. Чего ждать? Смелых экспериментов! Ждать и не бояться их! Геометрические контуры, сочетание недорогих материалов (например, пластика) и роскошных кож (в частности, кож рептилий) – все это создаст новый кодекс роскоши, новаторский и свежий, но при этом не отрицающий классики. Сейчас в моде трансформация, неожиданные контрасты, внутреннее чувство стиля, безупречные манеры, дорогие материалы. Мы движемся по направлению к глобальному рынку, где правит чистый стиль, несколько искаженный, вычурный, богатый непредсказуемыми сочетаниями. И новая коллекция обуви и аксессуаров, которая скоро появится в продаже, станет ярким тому подтверждением».