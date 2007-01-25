Ненастоящая Кортни Лав

Кортни Лав не похожа на саму себя на обложке февральского выпуска журнала Vogue. Итальянский Vogue вызвал бурю эмоций и критики. Дело в том, что на обложке его февральского выпуска изображена Кортни Лав, серьезно "подправленная" в Фотошопе (Photoshop). Узнать главную скандалистку Америки может только самый преданный ее поклонник. И то, - только по некоторым фрагментам лица и по надписи внизу фото, что это действительно Кортни Лав (Courtney Love). Критики высказали мнение, что так Кортни не выглядела и в лучшие свои годы. Источник близкий к вдове Курта Кобейна рассказал, что в декабре в Париже Кортни сделала новую пластическую операцию. В частности, ей уменьшили размер накаченных коллагеном губ. Однако операция явно не пошла ей на пользу: все последние появления 42-летней певицы и актрисы на публике вызывают обеспокоенность ее здоровьем. Кортни, которая "прославилась" как заядлая наркоманка и скандалистка, выглядит сейчас совсем не так, как на обложке Vogue. Но певица не обращает внимания на всю эту шумиху вокруг своего подпортившегося вида. Она сейчас занята осуществлением свой заветной мечты, а иммено съемками фильма-биографии о ее покойном муже, знаменитом музыканте Курте Кобейне. Солист группы Nirvana будет увековечен в широкоформатном кино. За основу возьмется написанная Чарльзом Кроссом (Charles Cross) биография Курта (Kurt Cobain) под названием "Тяжелее, чем небеса" (Heavier Than Heaven). Планы Лав насчет съемок фильма о трагически погибшем Курте также вызвали бурю дисскусий и критики.