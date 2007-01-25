20th Century Fox судится с YouTube из-за «Симпсонов»

Кинокомпания 20th Century Fox подала судебный иск против интернет-сервиса YouTube с требованием идентифицировать пользователя, выложившего в сети эпизоды фильмов "24" и "Симпсоны", сообщает The Hollywood Reporter. Аналогичное требование было предъявлено и ресурсу LiveDigital. Представитель этой компании, также предоставляющей своим пользователям возможность размещать видео ролики на своем сайте, подтвердил получения искового заявления. Представители 20th Century Fox и YouTube отказались от общения с прессой по этому поводу. Напомним, что "Симпсоны" - самый протяженный развлекательный сериал на американском телевидении. 27 июля 2007 года ы прокат выходит полнометражная версия мультфильма.