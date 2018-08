Певец-кантри Кейт Урбан, муж Николь Кидман, отправится в мировое турне

Кейт Урбан, известный в США исполнитель музыки кантри и муж актрисы Николь Кидман, Объявил о своем мировом турне. Оно начнется концертом 8 июня 2007 года в городе Феникс и ознаменует возвращение певца-кантри на сцену после длительного лечения от алкогольной зависимости. "Я собираюсь гастролировать, вновь встречаться со своими поклонниками и делать то, что я люблю делать", - говорится в заявлении певца, распространенном в четверг, сообщает AP. Он намерен отправиться в международное турне в поддержку своего нового альбома "Love, Pain (& and the whole crazy thing). Другие концерты состоятся в 33 городах Северной Америки, в том числе в Сан-Диего, Лос-Анджелесе, Сиэттле, Ванкувере, Лас-Вегасе, Далласе, Филадельфии, Атланте, Мемфисе, Хьюстоне и других, сообщается в пресс-релизе. О датах пока не сообщается, но полное расписание появится в ближайшее время. Билеты начнут продаваться уже 3 февраля. Урбан с 19 октября проходил лечение в известном реабилитационном центре Бетти Форд в Калифорнии, что заставило его перенести тур с презентацией его последнего альбома. Урбан хотел пройти курс лечения за один месяц, однако ему пришлось находиться там три месяца. Теперь он выписался. В понедельник на его сайте появилось видео, в котором он хвалит свою жену Николь Кидман и благодарит поклонников за поддержку. Оба 39-летние актеры поженились 25 июня 2006 года в Сиднее, живут в Нэшвилле (штат Теннесси). В мае они подтвердили, что обручились. Для Урбана это первый брак. Кидман 10 лет была замужем за голливудским актером Томом Крузом, с которым они усыновили двоих детей - Коннора и Изабель. Они присутствовали на свадьбе. Кидман родилась на Гавайских островах, а Урбан - в Новой Зеландии. Оба выросли в Австралии. Урбан в прошлом году получил премию Grammy как лучший исполнитель музыки-кантри. Кидман в 2003 году получила "Оскара" за роль Вирджинии Вулф в картине "Часы". К числу ее недавних работ относятся фильмы "Меха", где она играет фотографа Диану Арбус, и триллер "Пришествие".