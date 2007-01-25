Новый альбом группы «Ночные Снайперы» выйдет в марте

Релиз нового альбома группы «Ночные Снайперы» планируется компанией Real Records в середине марта 2007 года. В пластинку под рабочим названием «Бонни и Клайд» предположительно войдет 12 композиций, среди которых уже хорошо известные «Актриса», «Кукуруза» и «Светофоры», а также новые песни «Блюз», «Бонни и Клайд» и др. Свои студийные электрические аранжировки обретут и раритетные до сих пор композиции «Земляничная» и «Доктор». Сведение альбома проходит в настоящее время в Лондоне, причем активное участие в процессе принимает Шура Би-2. Из Лондона «Ночные Снайперы» отправятся в гастрольный тур по Соединенным Штатам Америки, а в середине февраля группа планирует снять клип на следующий сингл с будущей пластинки – песню «Морячок».