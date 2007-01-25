Тимати станет мультяшным Снуп Догом у Люка Бессона

Тимати в очередной раз готов удивить россиян. Помимо карьеры в шоу-бизнесе (проект "Банда", сольный проект), и кинематографе (съемки в фильме "Жара" и др.), молодой рэпер успешно дебютирует в работе над озвучиванием мультипликационного фильма мирового уровня. Новый мультфильм «Артур и минипуты» - это удивительный мир сказочных приключений. Такие фильмы - всегда долгожданное событие для зрителей! Режиссер мультфильма – знаменитый Люк Бессон, создатель фильмов «Голубая бездна», «Леон», «Пятый элемент» и др. Благодаря удачному сочетанию научной фантастики с приключениями, «Артур и минипуты» называют прорывом в жанре анимации. По сюжету десятилетний Артур хочет помочь бабушке и борется с испытаниями, выпавшими на его долю. Поможет ему в этом путешествие в страну минипутов - сказочных крошечных существ, живущих в полной гармонии с окружающим миром. Это маленькая вселенная, обитатели которой ведут веселую и насыщенную жизнь… В русскоязычной версии мультика один из персонажей – Макс – будет разговаривать голосом Тимати. Среди десятков кандидатур на озвучивание этой роли Люк Бессон остановил свой выбор на голосе молодого российского таланта. Режиссеру высылали аудиопробы, и г-н Бессон был очень доволен результатами работы Тимати. В оригинальной версии роль Макса озвучивает известный рэпер Снуп Догг. В американском варианте в работе над фильмом также приняли участие Роберт де Ниро, Дэвид Боуи, Мадонна и другие популярные артисты. А в России, помимо голоса Тимати, зрители услышат Нэлли Уварову и Андрея Григорьева-Апполонова. «Люк Бессон – фантастический режиссер, - говорит Тимати, - и мне безумно приятно, лестно, что я принял участие в этом проекте, что мой голос оказался идеально подходящим для одного из персонажей мультика - Макса. Надеюсь, что этот первый опыт в области мультипликации окажется удачным и другие проекты, в которых я надеюсь поучаствовать, будут не менее интересными». Бюджет мультфильма составляет 85 миллионов долларов. Российская премьера состоится этой весной.