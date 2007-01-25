Фриске изменилась до неузнаваемости

Певица Жанна Фриске на персональную выставку фотографа Владимира Широкова "Просто. Звезды", которая открылась в Новинском пассаже, не пришла. Зато ее фотография привлекала восхищенные взоры всех посетителей экспозиции. Узнать в роскошной женщине в золотистом платье бывшую солистку "Блестящих" удавалось далеко не всем. И действительно, фотопортрет работы Широкова отличатся от всех прочих снимков Жанны. Тех, кто так и не смог опознать Фриске самостоятельно, выручала табличка с именем певицы. К сожалению, сама певица на мероприятие не явилась, так что восхищаться ее формами можно было лишь заочно. Портреты других знаменитостей тоже подчас поражали своей оригинальностью. Сами звезды от снимков были в полном восторге и с удовольствием рассматривали свои физиономии и высматривали среди экспонатов лица друзей и знакомых. Засвидетельствовать свое почтение фотографу пришло множество знаменитостей. В начале мероприятия в Новинский пассаж заглянул Андрей Малахов, потом внимание всех присутствующих занял Костя Крюков. Но главными гостями вечера стали, безусловно, Филипп Киркоров и Дима Билан. Филипп явился в Новинский пассаж в компании своего подопечного Дмитрия Колдуна. Артист пребывал в прекрасном настроении и с удовольствием гулял между стендами с фотографиями, на ходу отвечая на многочисленные вопросы о предстоящем "Евровидении". Появление Димы Билана вызвало форменный ажиотаж. Артиста, чья популярность за последний год выросла до небес, немедленно окружили фоторепортеры. Ослепленный вспышками, певец жаловался, что не успел даже заглянуть домой и приехал на мероприятие прямо из аэропорта. Несмотря на усталость Дима спел три песни и поздравил Владимира Широкова с открытием выставки и днем рождения. Вручив имениннику подарок, Билан направился к выходу, но по пути его перехватил Филипп Киркоров. Беседа артистов проходила под шквальным огнем фотовспышек, и утомленный Билан поспешил ретироваться. Судя по тому, что вслед за ним к выходу потянулись и остальные гости, "гвоздем программы" на выставке был именно он, а не сам виновник торжества.