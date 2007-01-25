В Украине призывают бойкотировать фильмы на русском языке

Во всех регионах Украины, в том числе и на востоке в кинотеатрах будет звучать украинский язык, обещают активисты общественной инициативы содействия развитию украинского кинематографа «Кино-Перевод». Как передает корреспондент УРА-Информ, об этом участники организации заявили сегодня, 25 января, на пресс-конференции в Киеве. По словам одного из членов общественной инициативы Павла Шелудько, «Кино-Перевод» будет жестко мониторить прокатную деятельность дистрибьюторов и демонстраторов во всех регионах Украины. А именно то, как они выполняют подписанный ранее Меморандум между Министерством культуры и туризма Украины и дистрибьюторами кинопроката о дублировании иностранных фильмов на украинском языке. Как заявил Шелудько, была достигнута договоренность, что участники рынка и чиновники будут делать все, чтобы фильмы с украинским дубляжем демонстрировались во всех без исключения регионах Украины. А собственники прав на выпуск иностранных фильмов на DVD согласились обеспечить 100% своей продукции украинским дубляжем. Шелудько подчеркнул, что до этого времени существовала проблема, когда на востоке Украины, дальше чем Днепропетровск, фильмы с украинским дубляжем не демонстрировались. В рамках инициативы «Кино-Перевод» продолжается акция под названием «Обещаю не ходить на иностранные фильмы с русским переводом». Как утверждают организаторы, начиная с декабря 2006 года и до этого дня 4,5 тысячи людей подписались под этим лозунгом. При этом организаторы не скрывают, что основная часть участников акции – это киевляне.