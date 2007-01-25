Вайнона Райдер возвращается к жизни, смерти и сексу

Талантливая актриса, чья звезда немного померкла после скандального процесса по обвинению в воровстве, делает очередную попытку вернуться на большой экран. На прошлой неделе в Лос-Анджелесе можно было встретить Вайнону Райдер (Winona Ryder ), разгуливающую в нереально рыжем парике. Актриса вышла на улицу не просто пошататься - она участвовала в съемках комедии "Секс и смерть 101" (Sex and Death 101). Это история о парне, чья жизнь превращается в ад, когда он получает безумные e-mail-письма с копией на всех, с кем когда-либо он вступал в сексуальные отношения. Райдер играет роковую женщину (в том самом кричаще рыжем парике), которая мстит мужчинам за преступления и харассмент на сексуальной почве. Позже счастливчики могли лицезреть Вайнону в городке Парк-Сити в Юте, где сейчас проходит крупнейший фестиваль независимого кино Сандэнс (Sundance). В прошлом году звезда "Прерванной жизни" (Girl, Interrupted) и "Чужих-4" (Alien: Resurrection) снялась лишь в одном заметном фильме - "Помутнение" (A Scanner Darkly). Впрочем, ни фильм, снятый по известной книге Филиппа Дика, ни перформанс Вайноны особого ажиотажа не вызвали. Будем надеяться, что в этом году Вайноне удастся исправить ситуацию и вернуть себе заслуженную славу.