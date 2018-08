Представительница Беларуси заняла второе место на конкурсе «Супермодель мира»

17 января в Нью-Йорке состоялся финал конкурса профессиональных моделей «Supermodel of the World» («Супермодель мира»), традиционно организуемого агентством Ford Models. Первое место и контракт на сумму 250 тысяч долларов достались голландке Занне Нийхоф (Sanne Nijhof). Второе же место заняла представительница Беларуси, 15-летняя Виктория Махота, получившая контракт на сумму 150 тысяч долларов. Третьей стала датская конкурсантка, награждённая контрактом на сумму 100 тысяч долларов. Всего в конкурсе приняли участие 45 девушек. По словам Ольги Поповой, директора белорусского модельного агентства «Студия моды Сергея Нагорного», готовившего Викторию к конкурсу, у уроженки Минска были все шансы на победу – своей голландской сопернице она уступила только из-за возраста. Конкурс «Supermodel of the World» был основан Эйлин Форд (Eileen Ford) в 1980 году и с тех пор успешно ищет новые лица в более чем 50 странах мира.