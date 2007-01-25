Армани организовал трансляцию показа в интернете

Итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) организовал трансляцию показа своей последней коллекции haute couture, прошедшего в среду в Париже, в интернете на сайте www.msn.com в режиме реального времени. Это событие стало знаковым – несмотря на то что online-трансляцию показов практикуют время от времени дизайнеры различных брендов (так, в прошлом году все желающие могли следить на сайте Gucci за демонстрацией коллекции Gucci Cruise Фриды Джанини (Frida Giannini)), сделать haute couture достоянием масс не додумался пока никто. «Корни haute couture – в истории моды, – говорит Армани. – Это вершина творчества и мастерства, которая всегда была закрытым миром для всех, кроме немногих избранных. Теперь благодаря демократии, которую несёт с собой интернет, мы можем обеспечить всех местом в первом ряду». «Мода основана на новизне, – говорит главный редактор журнала Harper’s Bazaar Гленда Бейли (Glenda Bailey). – Поэтому здорово, что показ могут увидеть во всём мире. Все женщины, интересующиеся работой Армани, могут подключиться и посмотреть всё сами». На показе летней коллекции, прошедшем в Парижском художественном музее, присутствовали такие звёзды, как Кейт Блэншетт (Cate Blanchett) и Кэти Холмс (Katie Holmes).