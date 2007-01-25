Алексей Хворостян стал дизайнером

Певец Алексей Хворостян последние несколько дней занят разработкой собственного сетевого представительства. Поначалу он лишь контролировал процесс, которым занимались его поклонники, а потом, что называется, вошел во вкус, и решил разрабатывать дизайн самостоятельно. Оценить, дизайнерские способности певца смогут все желающие в самое ближайшее время. Кроме этого, Алексей продолжает записывать свой сольный альбом, название которого пока не разглашается. На сегодняшний день уже записано восемь песен, планируется, что на диске их будет двенадцать.