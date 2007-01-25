«Ляписы» заканчивают альбом в Киеве

21 января на телеканале "М1" состоялась премьера видеоклипа группы "Ляпис Трубецкой" на песню "Харэ" из нового альбома коллектива, выход которого ожидается в марте-апреле. В ближайшие дни музыканты поставят точку в работе над диском - Сергею Михалку осталось записать партии вокала для двух-трех песен. Запись проходила в Киеве на студии 211 под руководством известного саундпродюсера Виталия Телезина, известного по работе с группами "Океан Ельзи", "Братья Грим" и др. Впрочем, работа с одним из топовых студийщиков постсоветского пространства "попсовости" "Ляписам" не добавила. "Мы сразу сказали Виталику, что у нас нет задачи соответствовать радиоформату. Вы бы видели, как он обрадовался!" - говорит Михалок. Будущий релиз станет первым "номерным" альбомом "Ляписов" со времен диска "Золотые яйцы" (2004)