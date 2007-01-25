Маша Фокина надела намордник на сына чемпионов Европы

Возвращения Маши из новогоднего путешествия в Индию с нетерпением ждали не только ее семья и близкие. Больше всего скучал по Маше ее любимец, потомок чемпионов Европы золотистый лабрадор по кличке Мартин. И когда, после двухнедельной разлуки, Маша решила прогуляться со своим четвероногим другом, верный пес решил защищать хозяйку от всех опасностей, которые, по его мнению, ей могли угрожать, сообщает «Screen media». Когда Мартин в очередной раз с рычанием бросился на очередного не понравившегося ему мужчину, терпение Маши Фокиной лопнуло. После прогулки пришлось принять трудное решение – впредь выводить лабрадора в наморднике. «Мартин – как человек, - говорит Маша Фокина, - он понимает каждое слово, которое говорится при нем. Он очень добрый и верный друг, и всегда пользовался полной свободой. Но я не могу подвергать опасности и его, и окружающих людей. Мне кажется, намордник его обидел, но так будет лучше для всех».