Майя Мигаль учится летать

Для друзей Майи Мигаль не секрет, что, кроме занятий танцами и пения, она увлеченно занимается йогой. По мнению Майи, этот вид совершенствования человека, заимствованный у древних буддистских мудрецов, как никакой другой способствует гармоничному развитию человеческого тела и духа, сообщает «Screen media». Перейдя на следующую ступень мастерства в йоге, Майя узнала о левитации – способности высших йогов подниматься над землей. И поставила своей целью приблизиться в своих знаниях к этому удивительному явлению. «Я понимаю, что к этой способности можно идти годами, но если задаться целью – все получится, - говорит Майя Мигаль, - зато, представьте, как можно будет воспользоваться этим? Например, подняться в воздух во время выступления. Причем, по-настоящему, без всяких ниточек как у Копперфильда!» На самом деле, занятия йогой очень помогают Майе сконцентрироваться перед выступлениями и, как она говорит, вносят большой порядок в ее жизнь. Майя считает, что это самое главное, но мечты об овладении искусством левитации не оставляет.