От Димы Климашенко ушла жена

Украинский певец и продюсер Дмитрий Климашенко что называется, остался один на хозяйстве. Теперь каждое утро он кроме своих обычных задач, думает о том, как успеть отвести в школу свою старшую дочь Лидию, и куда деть младшую Нану, которой всего два годика. Дело в том, что жена Дмитрия на несколько дней уехала к своей матери в Россию, и оставила двоих дочек на попечении заботливого отца. Теперь дети часто сопровождают продюсера во время его работы, сообщает «Screen media». «Конечно, первые два дня было трудно, - говорит Дмитрий Климашенко, - но потом я привык. И даже вспомнились времена, когда девочки были маленькими и приходилось им уделять много времени. Теперь даже появилась какая-то отцовская гордость. Я заново познакомился с школьной учительницей Лиды, и снова начинаю понимать какие-то хозяйственные дела. Но это мне даже нравится, хоть иногда дети, которые крутятся на работе, создают трудности, но это же хорошо! Более того, от них можно услышать совершенно неожиданный и дельный совет! Я думаю, что эти недели мы все запомним как хорошее время, потому что мы стали намного ближе»,