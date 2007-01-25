Валерий Меладзе пошел за ВИАГрой

Валерий Меладзе решил сменить свой видео-имидж и для съемок нового видеоклипа выбрал украинского режиссера Алана Бадоева. До этого более 5 лет Валерий доверял создание своих клипов клипмейкеру Семену Горову. Теперь же перед Меладзе встала задача кардинального изменения как музыки, так и образа певца. Меладзе решил последовать за группой «ВИА Гра», композиции которой уже дважды экранизировал Бадоев,сообщает «Screen media». Немаловажную роль в выборе нового режиссера сыграл продюсер Валерия и группы «ВИА Гра», брат певца – Константин Меладзе. По словам режиссера, готовится нечто неожиданное. «Меня очень удивила новая песня Валерия. Она совершенно выбивается из стиля, в котором он работает уже несколько лет. Поэтому и пришла идея представить его в совершенно новом образе, - говорит Алан Бадоев, - мне кажется, что зрители будут удивлены этим новым Меладзе. Я очень рад тому, что Валерий – достаточно смелый артист, и на протяжении последних лет не устает каждый раз являться перед зрителями в новом образе. Я надеюсь, что наша совместная работа добавит еще одну грань к многоликому образу певца. А все новшества, которые мы собираемся применить на съемочной площадке, зрители увидят на экране». Напомним, что Алан Бадоев заканчивает работу над новым клипом Аллы Пугачевой и становится очевидным тот факт, что сейчас Бадоев стал одним из самых востребованных режиссеров для топовых российских артистов.