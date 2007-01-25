Евгений Тимохин создаст волшебство на экране

Несмотря на окончание связанных с магическими обрядами и ожиданием чуда новогодними праздниками, настоящее волшебство начинается в творческой мастерской украинского режиссера и клипмейкера Евгения Тимохина. Все знают, что от этого талантливого режиссера можно ожидать весьма неожиданных работ, таких, как, например, «Силы судьбы». Летом прошедшего года эта видеоработа на арию из оперы «Мефистофель» в исполнении Алены Гребенюк, получила Гран-при на конкурсе «Евровидео», сообщает «Screen media». В новом году Евгений полон творческих планов. Буквально в начале февраля он начинает работу над видеоклипом нового проекта «Crystal». «Это самая нежная танцевальная музыка, которую я слышал, - говорит Евгений Тимохин, - и поэтому хочется сделать эту работу как-то особенно. Главная героиня проекта – нежная, какая-то неземная, светлая девушка. И я уже придумал для нее особую роль, которая будет прекрасно сочетаться с ее голосом и песней. Сама композиция – это танцевальная кавер-версия одной некогда очень популярной и хорошо знакомой композиции. Какая это песня – пока держится в секрете. Мне кажется, любители клубной эстетики будут удивлены музыкой, а зрители – образом. Надеюсь, этот видеоклип выделится среди других ».