Друзья помянули Мурата Насырова

Вчера Мурата поминали в ресторане его друга Джурата Закирова Именно сюда Насыров приезжал незадолго до своей смерти. – В день трагедии Мурат приехал ко мне забрать инструменты, которые оставлял накануне, – рассказал Джурат. – Он выпил бокал белого вина, и нашему водителю пришлось потом везти его домой. Поминки по Мурату были назначены на час дня. В 12.45 в ресторан приехала вдова Насырова Наталья с 11-летней дочкой Лией. Теща певца Грета Петровна осталась дома с маленьким Акимом, который до сих пор не знает, что папы больше нет. Вскоре появились друзья и коллеги Мурата. Постояв немного у портрета певца в холле, они проходили в зал, чтобы выразить соболезнования Наталье. Из колонок звучали песни с нового альбома, который Насыров записал на уйгурском языке незадолго до смерти, пишет "Комсомольская правда". Почтить память Мурата приехали первый заместитель председателя Совета муфтиев России Дамир Хазрат Гизатулин, муфтий Азиатской части России Нафигулла Хазрат Аширов и имам Московской мечети.