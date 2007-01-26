Стинг воюет с соседями

В британскую полицию поступило заявление от соседей знаменитого певца В нём говорится, что хлев, построенный на территории усадьбы 55-летнего музыканта, возведен не по нормам, установленным консульским предписанием. Теперь власти грозятся снести это небольшое сооружение. Но почему соседям так помешал неказистый хлев, спрятанный в густых зарослях? Оказывается, инициатором конфликта выступил сам певец: прошлой осенью он потребовал, чтобы бульдозер сравнял с землей соседский лодочный домик, так как он портит вид из окна спальни Стинга.