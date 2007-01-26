Билан подписал выгодный контракт

Представители известных мировых брендов засыпают Диму Билана выгодными предложениями каждый день Но соглашается популярный певец лишь на редкие из них. На днях артист подписал контракт на один год стоимостью в 1 миллион долларов. Теперь Дима будет официальным лицом одной из модных джинсовых марок. Уговорить Билана на сотрудничество оказалось куда сложнее, чем создавать новые коллекции. Представители бренда в течение нескольких месяцев обрывали телефоны Димы и его продюсера Яны Рудковской, но звездный дуэт не соглашался поначалу ни на какие предложения. Виной тому не "звездная болезнь", а перенасыщенный творческий график артиста, постоянные гастроли и съемки. Тем не менее, джинсовые магнаты были непреклонны в своем желании видеть Билана лицом марки и спустя месяцы всё-таки добились своего. За демонстрацию джинсовой одежды популярному певцу весь год будет "капать в карман" почти по 3 тысячи долларов в день. В ближайших планах компании – фотосессия, которая пройдет в Америке. – Мы не готовы пока комментировать эту ситуацию, – сказала Яна Рудковская, – но одно то, что мы подписываем контракты на такие суммы, говорит о том, что мы достигли определенного уровня. Единственным, но жестким условием, которое поставил Билан, стало его право оставаться лицом одной известной марки, которым он является уже долгое время. Напомним, что это не первый рекламный опыт певца. В прошлом Дима уже был лицом раскрученной компании, производящей газированные напитки, которая договорилась с Биланом на 25 тысяч долларов. Вырос певец – выросли гонорары, да и фэшн-тематика интересует певца гораздо больше газировки.