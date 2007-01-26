Николь Кидман попала в аварию

Австралийская актриса Николь Кидман попала в больницу после автомобильной аварии, в которую она попала во время съемок одной из сцен в новом фантастическом фильме в Лос-Анджелесе 39-летняя звезда Голливуда оказалась в больнице Сидарз-Синай после того, как увешанный кинокамерами автомобиль во время съемок одной из сцен фильма "Вторжение" потерял управление и врезался в фонарный столб. "Машина, ехавшая по шестой улице, вылетела с дороги и врезалась в опору уличного освещения", – сообщила AFP представитель лос-анджелесского департамента полиции Марта Гарсиа. Всего в результате происшествия пострадали 8 человек, работавших на съемочной площадке, включая Кидман. Все они получили незначительные травмы, но всё же решили обратиться к врачам. Улица в центре Лос-Анджелеса, где проходили съемки, была перекрыта. В эпизоде, при съемках которого пострадала актриса, ее героиня пытается скрыться на автомобиле "Ягуар" от толпы преследующих ее живых мертвецов. Полицейские сообщили, что во время столкновения звезда не была за рулем машины. На кадрах, которые при этом зафиксировали камеры, видно, как Кидман самостоятельно выбралась из машины и отошла в сторону.