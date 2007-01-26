«Особенности национальной охоты» понесли тяжелую утрату

Накануне в Москве скончался один из ведущих российских кинооператоров Андрей Жегалов. В его послужном списке – только хиты: «Остров», «Кукушка», «Турецкий гамбит», «Особенности национальной охоты» и другие. «Андрей Жегалов был выдающимся оператором, одним из лучших в России, и не только в России, - сказал кинопродюсер Сергей Сельянов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Такая крупная, значительная картина "Остров" была бы без Андрея совсем другой". "Он был очень талантливым, очень светлым человеком", - добавил продюсер. В смерти знаменитого кинооператора сообщили источники в кинематографических кругах столицы. По их данным, Жегалов страдал сердечным заболеванием. Последний фильм скоропостижно скончавшегося 43-летнего оператора - "Ветка сирени" - о жизни композитора Рахманинова. Режиссером этой картины был Павел Лунгин.