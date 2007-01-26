Dior и Chanel «зажгли» Парижскую неделю моды

26 января 2007, 11:45

В Париже стартовала очередная Неделя высокой моды сезона весна/лето 2007, где, по традиции, лучшие модельеры представляют свои самые изысканные коллекции дневных и вечерних туалетов. Именно здесь голливудские звезды выбирают себе платья для предстоящей церемонии вручения премии «Оскар». Знаменательными событиями первого дня дефиле стали шоу от французских модных домов Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix и Givenchy. На показ Карла Лагерфельда для Chanel в парижский Grand Palais прибыло несметное количество знаменитостей – из первых рядов за яркой и сочной коллекцией мэтра французского кутюра наблюдали актрисы Диана Крюгер, Ванесса Паради, Сигурни Уивер, режиссер София Коппола, певец Шон Леннон и главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Под заводной саундтрек от группы Cat Power на подиуме появились модели в белых твидовых жакетах и мини-платьях с оригинальным геометрическим орнаментом красно-синего цвета, дополненных плотными глянцевыми колготками и остроносыми лакированными лодочками на низком каблуке. Лагерфельд заставляет восхищаться точеными фигурами: он вновь вывел на авансцену миниатюрных девушек в предельно коротких и приталенных платьях и мини-пальто с круглым стоячим воротником, стянув их талии широкими кожаными и лакированными ремнями и украсив образ автомобильными перчатками и массивной бижутерией. Черно-белая гамма, неизменно доминирующая в каждой коллекции Карла Лагерфельда, и здесь в очередной раз доказала свою универсальность. В вечерних платьях, большая часть которых имеет длину ниже колена, маэстро использовал много перьев, декоративного пуха и гофрированного шифона. рехзультате платья напоминали наряды волшебных принцесс из детских сказок. Невеста, буквально укутанная в шикарную мантию из белых перьев, лишь на секунду дала взглянуть на длинное облегающее платье, сотканное из тонких полосок ткани, с полупрозрачной линией декольте из воздушного шифона. Выбрав своей героиней японскую гейшу, мастер кутюра Джон Галльяно явно не прогадал. Он удачно разыграл карту мимолетно прошедшего по мировым экранам фильма «Мария-Антуанетта», запомнившегося, пожалуй, лишь костюмами, и создал великолепные, не поддающиеся описанию с помощью слов произведения дизайнерского искусства, которые затмили все остальные коллекции первого дня Парижской Недели haute couture. Главный модельер дома Christian Dior в очередной раз подтвердил свой непререкаемый звездный статус. Богатейшие платья и кимоно – с воланами, многочисленными оборками или приталенные – созданы не только из традиционного атласа и развевающегося шелка, но и из парчи, тафты, шифона, перьев и даже из бархата. Желтые, синие, зеленые, красные, позолоченные, белоснежные, как платье гейши-невесты, костюмы украшены ручной вышивкой в восточном стиле, стразами, крупными камнями, дополнены шелковыми веерами, шляпками-зонтиками из тончайшего кружева и кожаными перчатками длиной до локтя. Гости аплодировали гению стоя. Кстати, Галльяно появился перед публикой в костюме Наполеона собственного авторства. Показ новой коллекции Кристиана Лакруа в Париже стал сороковым шоу в истории этого знаменитого французского модного дома. В этом году Christian Lacroix отмечает 20-летний юбилей, в честь чего посвятил новую коллекцию haute couture воспоминаниям о лучших моментах собственной истории. Великолепные мини и стройные платья-колонны самых разнообразных цветовых сочетаний – от золотого и сочного оранжевого до небесно-синего и пестрящего яркими принтами всех цветов радуги – радовали глаз. А изысканные дополнения к нарядам в виде пышных накладных роз, браслетов из бисера, утонченных шляпок из стеблей роз и вечерних босоножек с крупными цветами создавали атмосферу роскошного французского бала прошлых веков. В этой коллекции Лакруа уделил особое внимание максимально пышным рукавам-воланам и глубокому декольте, декорированному брошами и вышивкой. Молодой и талантливый дизайнер дома Givenchy Риккардо Тиши свою четвертую коллекцию haute couture для французского модного дома решил выдержать в духе минимализма – четкие линии, ни одной лишней детали. Женские фраки без рукавов, распускающиеся книзу волнистой шелковой юбкой, готические монашеские кардиганы с капюшоном, выполненные в строгой черно-белой гамме, гофрированные серые платья с прозрачной юбкой и мастерски сконструированным лифом уже заработали коллекции звание одной из самых элегантных и новаторских в истории моды. Вспышки ярко-желтого цвета на длинных женственных декольтироанных платьях на фоне общей сдержанности и едва освещенного подиума придали коллекции особенный шарм и неповторимую индивидуальность.

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