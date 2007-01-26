50 cent осиротел

Серьёзная потеря в американском рэп-цехе. Череду нелепых смертей в мире шоу-бизнеса пополнил продюсер рэпера 50 cent, Дэвид Шэймен (David 'Disco D' Shayman). 27-летний совершил суицид в начале этой недели. Сообщается, что причиной самоубийства стали именно профессиональные проблемы Дэвида. Сразу же после издания альбома «The Massacre album» у «Полтинника» начались конфликты с коллегами по цеху и Шэймен нередко находился в центре этих препирательств. Кроме того, стало известно, что Дэвид страдал маниакальной депрессией и раздвоением личности, а значит, постоянно находился в рисковых ситуациях.