Эль Макферсон пригласила всех в будуар

На этой неделе легендарная супермодель Эль Макферсон пригласила всех жителей и гостей Лондона в собственный будуар. Импровизированную спальню австралийская манекенщица создала в культовом магазине британской столице – Selfridges, где был создан соответствующий антураж для презентации новой коллекции нижнего белья от Эль Макферсон. Сама топ-модель отказалась демонстрировать созданные ею новинки, хотя раньше не раз участвовала в собственных рекламных кампаниях. Однако на этот раз Макферсон решила выступить в роли «учителя» и «преподать своим фанатам несколько уроков обольщения». Супермодель надеется, что ее новая коллекция станет отличным подарком ко Дню Святого Валентина: Эль Марферсон специально запланировала запуск линии таким образом, чтобы у покупателей осталось время сделать выбор. «Я надеюсь, что моя коллекция вдохновит многих женщин на то, чтобы раскрыть собственную чувственность и познать то, что сексуальность означает именно для них. Я согласна, что это нижнее белье сексуально и довольно-таки провокационно, но прежде всего, оно романтично, роскошно и призвано приносить удовольствие», - прокомментировала Эль. В коллекцию Intimate Boudoir вошли бюстгальтеры-«маркиза», чулки с поясами и другие соблазнительные вещицы, выдержанные в золотых, розовых и кремовых тонах. А в дальнейшем 43-летняя супермодель пообещала представить еще более откровенные модели своего весьма успешного брэнда.