Про MALINу сняли фильм

Недавно одна из студенток Гуманитарного Института ТВ и радиовещания выбрала объектом для своей курсовой молодую певицу MALINу. Девушка учиться на режиссёрском факультете, и такой выбор не случаен. Решение снять фильм о жизни и творчестве исполнительницы навеяно её интересной биографией и оригинальной музыкой. - Я была удивлена и польщена, - рассказывает MALINA. – Эта девочка даже ездила на фестиваль «Пять звёзд», чтобы заснять моё выступление. Она почти полгода готовила эту работу и только на днях я смогла посмотреть фильм целиком. Мой образ получился очень оригинальным. Это документальное кино, выполненное в стиле арт-хауса, представляет собой рассказ о человеке, который всю жизнь отдаёт сцене. А блестящее качество фильма оценили не только преподаватели, поставившие студентке «отлично», но и все, кто его видел.