Проблемой худых манекенщиц займется международная комиссия модельеров

Влиятельные федерации модельеров Франции, Италии, Великобритании и США приняли решение начать совместное обсуждение проблемы страдающих чрезмерной худобой манекенщиц. Инициатива вызвана усилившейся в последнее время критикой нездоровых стандартов красоты, которые насаждаются индустрией высокой моды. В сентябре прошлого года, после смерти одной из манекенщиц от анорексии, Испания законодательно определила нижнюю границу индекса массы тела для принимающих участие в показах девушек. Затем подобные же ограничения были введены в Бразилии, Италии, США и других странах. Согласно обнародованному в среду заявлению, в совместных консультациях по данной проблеме примут участие представители французской Федерации моды, Национальной палаты моды Италии, Совета дизайнеров моды Америки и Британского совета моды. Кроме того, к обсуждению планируется привлечь экспертов национальных министерств здравоохранения.