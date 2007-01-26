Группа «Король и Шут» расскажет в эфире страшные сказки

Российская панк-группа "Король и Шут" приступила к записи цикла "страшных сказок" для "Нашего Радио". Об этом участники "Короля и Шута" сообщили на состоявшейся в четверг, 25 января 2007 года, пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию группы. Впрочем, музыканты специально подчеркнули, что отмечают годовщину первого концерта, а встреча, приведшая к формированию коллектива, состоялась в 1989 году (по данным с официального сайта - в 1988). В качестве материала для своих радиопостановок "Король и Шут" выбрали старые русские народные сказки, а также произведения А.Н. Афанасьева и братьев Гримм. "Сказки про Ивана-царевича мы сразу исключили из политических соображений" - заявили участники группы, не уточняя, что под этим подразумевается. Кроме того, вокалист Михаил "Горшок" Горшенев поделился некоторыми другими планами на будущее. "У нас пока маленькие песенки, а хотелось бы сделать настоящий большой мюзикл" - заявил он.