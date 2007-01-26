Брэнди - виновница ДТП с летальным исходом

Американская ритм-н-блюзовая исполнительница Брэнди (Brandy) стала косвенной причиной смерти 38-летней женщины-автомобилистки. 27-летняя певица (полное имя Брэнди Норвуд) ехала по оживленной магистрали в окрестностях Лос-Анжелеса со вполне дозволенной скоростью, но не успела среагировать на стоп-сигнал и врезалась в капот впереди идущего автомобиля. Торпедированная «Хонда», за рулем которой сидела Аватеф Абудихаи, потеряла управление, стукнула переднюю машину и выехала на соседнюю полосу, где в нее врезался еще один автомобиль. Абудихаи была госпитализирована в ближайшую клинику, где вскоре и скончалась от полученных ранений. Сама Брэнди осталась невредима. В ее крови, как выяснилось в ходе следствия, не было обнаружено следов наркотиков или алкоголя. Обвинений против певицы выдвинуто не будет: смерть Аватеф Абудихаи отнесена к разряду несчастного случая. «Брэнди хочет публично выразить принести извинения и выразить соболезнования родственникам и друзьям погибшей», - произнес положенные в подобных случаях слова представитель исполнительницы.