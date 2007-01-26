Наташа Королева без фотошопа!

После того, как в журнале Maxim появилась откровенная фотосессия с Наташей Королевой... Среди читателей разгорелись настоящие страсти. Ни одна из российских звезд не вызывала ранее столь бурных обсуждений. Более того, певица единогласно была уличена в использовании "Фотошопа" – программы, с помощью которой талию на фотографиях можно сделать тонкой, а целлюлит превратить в ровные бархатные бедра. «КП» решила дать отпор всем злопыхателям. Поскольку многие требовали разместить фото Наташи без макияжа и сделанные не в студии, то редакция подобрала подходящий снимок. Фотография была сделана в июле прошлого года в Сочи на фестивале «Кинотавр». Безусловно, отличия есть, но не критичные. Напомним, что именно в это время публика на концертах активно обсуждала располневшую Наташу. Но после того как артистка занялась собой – в ее фигуре количество изъянов стремится к нулю. Это, опять же, подтверждают и зрители, видевшие любимицу воочию. Не стоит забывать, что сессиями для журналов занимаются профессионалы, которые умело скроют недостатки и подчеркнут достоинства.