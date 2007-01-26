Голливудская студия назвала главный источник видеопиратства

Канада, а вовсе не страны Азии, является, по мнению представителей 20th-Century Fox, основным источником пиратской продукции на прилавках магазинов. Студия утверждает, что 50% всех пиратских дисков с фильмами записывается в Канаде, а лидером производства является Монреаль. Издание Montreal Gazette сообщает, что местные тинэйджеры все чаще проносят в кинозал миниатюрные камеры, спрятав их в бумажных стаканах попкорна. Кроме того, в Канаде, в отличие от большей части США, использование записывающего оборудования в кинозалах не является незаконным. Компания 20th-Century Fox сейчас планирует меры, которые позволят отсрочить выход новых фильмов в канадский прокат до тех пор, пока правительство страны не искоренит пиратство.