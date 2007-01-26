Сереге отказали во въезде в США

Запланированные ранее гастроли известного рэпера Сереги по городам США не состоятся. Исполнитель не сможет въехать в эту страну в течение ближайших пяти лет. 24 января американское посольство в Киеве аннулировало визу, выданную ему ранее. Это было сделано из-за того, что Серега и сопровождающие его музыканты неверно указали цель поездки. В анкетах, которые рэперы предоставили для оформления виз, они утверждали, что выезжают в США на съемки клипа. Однако на фоне массированного освещения в прессе предстоящих американских концертов певца, сотрудники посольства могли решить, что их ввели в заблуждение, передает интернет-издание "Наши звезды". Оно также высказывает предположение, что причиной поступка музыкантов является "обычное для российского шоу-бизнеса нежелание платить налоги с концертов". Тем временем, уроженец Гомеля Серега приглашен стать ведущим нового телевизионного проекта "Бойцовский клуб", который стартует в феврале на одном из украинских телеканалов. В программе будут состязаться в остроумии профессиональные юмористы - бывшие и настоящие КВНщики из стран СНГ. Как рассказал Серега в интервью "Комсомольской правде", когда ему предложили участвовать в "Бойцовском клубе", он сразу согласился. "Главная причина, по которой я ни минуты не раздумывал, в том, что программа имеет мою стилистику - хип-хоповскую. К тому же это сделает меня еще более модным и попу­лярным. И вообще, я не прочь попробовать себя еще и в роли ведущего", - признался певец.