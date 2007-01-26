«ДДТ» вернулся к старому доброму бард-року

Петербургская рок-группа "ДДТ", ведомая Юрием Шевчуком, вернулась в Москву после почти годового молчания. Клуб "Тень" был переполнен желающими услышать комментарии поэта на актуальные темы. В прошлый раз "ДДТ" выступала в Москве почти год назад, в ДК имени Горбунова. Тогда петербуржцы дали концерт памяти ушедшего из жизни главы Feelee Management Александра Ларина, главного промоутера "Горбушки" и близкого друга Юрия Шевчука. За истекший год "Горбушка" изменила статус, и теперь команда, которая делала концерты в прославленном зале в Филях, работает на новом месте, и первый в новом году концерт "ДДТ" делал сын Александра Ларина Алексей. К слову сказать, раньше Юрий Шевчук всячески избегал выступлений в клубах, возникшие в середине 90-х площадки с пивом и столиками презрительно называя в интервью "клубиками". Выступление в "Тени" явно было знаком уважения к давним партнерам, ибо "Тень" это самый что ни на есть клуб в московском понимании: было дико наблюдать, как плотно спрессованных зрителей, внимающих "совести русского рока", расталкивают официанты, спешащие с подносами к каким-то особо важным гостям. самом начале концерта Юрий Шевчук помянул Владимира Высоцкого, у которого назавтра был день рождения, напоминает "Коммерсант". Ему певец посвятил стихи, которые были положены на мелодию Владимира Семеновича "Эх, раз...". С первых строк стало понятно, что в прошедший год господин Шевчук много чего передумал и сформулировал относительно российской действительности. "Космополит и патриот / Ждут шенгенской визы, / А похмелившийся народ / Смотрит телевизор..." Куплеты на злобу дня, открывшие вечер, задали тон всей первой половине концерта. Посвящение великому актеру и барду Юрий Шевчук закончил ожидаемым резюме: "Нам Высоцкий как-то спел / Про кабаки да храмы, / Жаль, увидеть не успел / Нынешнего срама". Концерт продолжился песней "Прекрасная любовь", которую музыкант назвал "еще одной цыганочкой". Группа "ДДТ" работала в полуакустическом формате, это был серьезный контраст с жестким полуиндустриальным звучанием, которое Юрий Шевчук упорно пестовал еще со времен альбома "Мир номер ноль" (1999). Лидер сидел по центру сцены на высоком табурете. Ему аккомпанировали гитара с клавишными, труба, саксофон и контрабас, а подпевали фолк-вокалистки ансамбля "Радуйся", давно ставшие частью "ДДТ". В какой-то момент пение фронтмена стали заглушать крики из зала: "Слезай! Слезай!" Они относились к группировке из юных зрительниц, которые оккупировали размещенный перед сценой подиум и перекрыли обзор большому числу зрителей. Добродушный артист прокомментировал: "Вам что, девушки мешают? Да как же это девушки могут мешать?" Народ толпился на платформе неизвестного назначения до самого финала концерта, и под конец ее обитатели, вставшие в полный рост, окончательно испортили впечатление от мероприятия доброй четверти зрителей. Новые песни Юрия Шевчука смягчили негативные эмоции. После пяти лет увлечения сложными аранжировками и стихотворными экспериментами (альбомы "Единочество" I и II, "Пропавший без вести") Юрий Шевчук вернулся к четко сформулированному бард-року. Для ротаций по радио сгодится песня о том, что "Новая жизнь никогда не дается даром". Среди обожающих Юрия Шевчука людей в погонах и представителей других опасных специальностей будет популярна композиция, которую автор представил как "Песню о людях героических профессий". Ее можно было бы вообще расценить как заказной номер, однако дальнейшее представление новинок репертуара расставило все на свои места. Чего стоит только сильнейший сатирический номер "Я пил вчера у генерала ФСБ", который поклонники, конечно, будут цитировать как доказательство того, что "Юра" таки "не продался". В первых же строчках генерал–собутыльник музыканта провозглашает: "Давай поднимем за ВВ, / Хотя он нас достал, конечно, тоже..." Но даже к своей творческой "смелости" господин Шевчук относится с иронией. После генеральского тезиса о том, что "слава богу, демократии п...ц", следует ударный момент: "Я после пятой осмелел, / Спросил: 'На чьи труды дворец?' / А он ответил: 'Не твое собачье дело!'", но в куплете-постскриптуме – ремарка поэта-правдоруба: "Я завтра пью у генерала МВД". Судя по всему, господин Шевчук действительно подустал от симпатий, которые испытывают к нему сильные мира сего, и от тем, которые мусолятся в их кругах. Один из самых удачных новых текстов называется "Когда закончится нефть". В ней лидер "ДДТ" свое видение будущего России формулирует так: "Когда закончится газ, нам станет легче дышать". Впечатления от поездок по Дальнему Востоку Юрий Шевчук изложил в песне с припевом "В душе тоска, вокруг – Китай", а его сегодняшние эмоции по поводу Москвы тоже не самые светлые: "Ощущаю город разом и крестом, и унитазом".