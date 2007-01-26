На телеэкраны выходит 1000-й выпуск «Дома-2»!

9 февраля в эфире ТНТ – 1000-й день из жизни самого популярного и продолжительного реалити-шоу России «Дом-2». «Первая тысяча» на реалити «Дом-2» была смешной и трогательной, романтичной и скандальной – как сама жизнь. Жизнь не может прекратиться. А значит, продолжение следует! Чтобы в эфир вышла «вторая тысяча» на днях произведено техническое переоснащение проекта. У «Дома-2» немало различных достижений. Проект вошел в Книгу рекордов России как самое продолжительное реалити-шоу. Но уже почти в три раза перекрыл собственный рекорд. Формат «Дома-2» - единственный российский формат реалити, который экспортирован на Запад. Его купила компания SPTI (Sony Pictures Television International). Журнал «Дом-2» - самый популярный молодежный глянец. Участники «Дома-2» - самые молодые звезды, восковые фигуры которых выставлены в Московском музее восковых фигур. Под брэндом «Дома-2» выпускают самое большое количество товаров, среди всех телепередач. Можно купить тетради, соки, леденцы, газировку, постельное белье, аудиокниги и многое другое от «Дома-2». По мотивам «Дома-2» сделана самая человечная и романтичная компьютерная игра «Дом-3». Дизайн и оформление программы отмечены многочисленными международными премиями в области телевизионного дизайна. В Нью-Йорке «Дом-2» завоевал четыре (!) награды конкурса PROMAX – самого престижного конкурса в области телевизионного дизайна и промоушена. В юбилейный 1000-й день «домовцы» не смогли удержаться от еще одного рекорда. Зрители, которые включат ТНТ 9 февраля в 21.00, увидят торт с самым большим количеством свечей в мире. Огромный торт с 1000-ю и одной свечкой! Почему не с 1000? Потому что ночью, когда на площадке появится торт, наступит уже 1001-й день шоу – ведь жизнь продолжается. А также нас ждут гигантский фейерверк и настоящее праздничное веселье. Что нас ждет в шоу дальше? Как сложится судьба героев телепроекта? Настя Дашко страстно мечтает о свадьбе. Ведь врачи велели ей родить до 27 лет. Но ее парень Сэм Селезнев пока и слышать не хочет о детях и белом платье. А время уходит. Заманит ли Настя Сэма в загс? Или встретит нового парня, с более серьезными намерениями? Сердцеедка Алена Водонаева и сама уже не в первый раз остается с разбитым сердцем. Роман со Степаном Меньщиковым завершился громким разрывом полтора года назад. Алена долго держала сердце закрытым, а в конце лета снова влюбилась. И опять неудачно – Май так и не сказал ей «люблю». И не позвал за собой, когда его выгнали с проекта. Найдет ли Алена новую любовь? Или они все-таки помирятся со Степаном Меньщиковым после полуторагодичной размолвки? «Домашняя» феминистка Виктория Карасева отпугивает мужчин своей железной волей. Она хочет, чтобы отношения строились равноправно, по правилу 50/50. Чтобы работа по дому делилась поровну, чтобы ее мнение весило не меньше мужского, и чтобы карьера у нее с любимым была одна на двоих. Она уверена, что в наш 21-й век девушка может сама делать первый шаг в отношениях - наравне с мужчиной. Пока что парни честно признаются, что повадки Тори их скорее пугают. Найдет ли Тори того, кто выдержит ее характер и захочет жить по ее правилам? Водятся ли в природе такие смельчаки? Девушка с Рублевки Виктория Боня почти год встречалась с простым уральским парнем Степой Меньщиковым. Но, в конце концов, ее достали его сцены ревности, замешанные на комплексе неполноценности. Он приходил в неистоство каждый раз, когда видел рядом с Викой более богатого мужчину, чем он сам. Неужели Боня снова влюбится в простачка вроде Степы или за ней на «Дом-2» придет такой же богатый парень, как она сама? Действительно ли творческой девушке Солнцу удалось создать прочные отношения с бармэном Димой Шмаровым, или их союз не выдержит проверки временем? Она уже сейчас начинает огорчаться тому, что «Рыжий Кот» совсем не амбициозен. Он не мечтает о доблести, о подвигах, о славе. В то время как сама Солнце грезит концертами на стадионах, платиновым музыкальным диском и вскакивает по ночам, чтобы записать приснившиеся стихи... Могут ли быть вместе одержимая музыкантша и домовитый бармэн? Вернется ли в шоу Май Абрикосов, так бесславно изгнаный с проекта? Может быть, тогда он объяснит свое странное поведение, которое и привело к вылету из телешоу? Когда, наконец, поженятся Ольга Бузова и Роман Третьяков? Смогут ли они заработать на отдельное жилье? Сколько еще Ольга согласится откладывать свадьбу? И кто, в конце концов, победит и останется жить в шикарном подмосковном коттедже, где уже впору создавать музей реалити-телевидения?