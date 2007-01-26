Независимый кандидат на Евровидение

Российский телеканал альтернативной музыки A-One выдвинул инициативу по выдвижению независимого кандидата на Евровидение-2007. "В последние годы на Евровидении нашу страну представляли артисты исключительно поп-сцены, что, принимая во внимание масштабы этого музыкального события, создает странный имидж России, как государства, в котором отсутствуют иные понятия о современной музыке", - гласит сайт телеканала. Во время голосования, которое началось 18 октября одновременно с Российской Альтернативной Музыкальной Премией "RAMP-2006", тысячи зрителей A-One сказали "Да" выдвижению независимого кандидата на Евровидение-2007. Отбор кандидата происходит самым объективным и наиболее доступным на сегодняшний день путём – бесплатным Интернет голосованием. В списке голосования - 110 альтернативных групп, в том числе Король и Шут, Слот, Jane Air, 7раса, Кипелов и другие. В данный момент лидируют Эпидемия (на фото), Оригами, Психея и Amatory. Проголосовать можно на сайте.