Оркестр BBC Wales тестирует новую технологию

11-дневней тур по США влетел оркестру BBC Wales в копеечку, еще и после того, как им пришлось почувствовать себя "подопытными морскими свинками" для IT системы, собирающей отпечатки пальцев для оформления виз. Биометрические данные, часть программы безопасности, существующей для въезда в США, были собраны сотрудниками посольства в Кардиффе, экономя, таким образом, расходы на путешествие. Коллективный выезд ста человек обошёлся бы в £10,000, если бы все поехали в Лондон для оформления формальностей связанных с рабочими визами. Посольство говорит, что их опыт в Кардиффе должен помочь выработать должную технологию. Оркестру BBC Wales уже пришлось заплатить не одну тысячу фунтов по счетам за транспортные расходы и проживание в отелях, когда американское посольство заявило, что настаивает, чтобы процесс оформления виз проходил в Лондоне, и потребовало от каждого участника оркестра личного присутствия при подаче документов. Менеджер оркестра Байрон Дженкинс публично заявил, что оркестры в Великобритании отклоняют приглашения на гастроли в США, потому что процесс оформления рабочих виз очень обременительный и дорогостоящий. В марте 2006 года оркестр Manchester's Halle поступил проще: он просто убрал Нью-Йорк из программы своего гастрольного тура, аргументировав это тем, что процесс получения рабочих виз в США слишком затруднительный. Комментарии г-на Дженкинса, переданные по радио BBC, не остались незамеченными для Генерального Канцлера американского посольства Джона Колфилда, который предложил содействие и ускорение в процессе оформления виз, если участники оркестра позволят посольству протестировать на них новую технологию.