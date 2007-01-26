Сотрудники «Интера» готовы к акциям

В данный момент сотрудники «Интера» ожидают встречи с руководством канала. Как сообщил «Версиям» источник на телеканале, причина конфликта состоит в резком сокращении заработной платы – примерно на 40-50%. После того, как вчера по телеканалу пошли слухи о готовящемся снижении зарплат, сотрудники составили обращение к руководству с просьбой объяснить причину таких действий. Однако топ-менеджмент канала с коллективом не встретился. Поэтому около 300 человек вчера вечером остались на рабочих местах. В течение ночи численность «пикетчиков» сокращалась, и к утру на рабочих осталась лишь утренняя смена. Примерно в 2.45 ночи обращение к руководству было передано по назначению. Между тем, как сообщил источник, руководство канала, желая избежать инцидентов, рассматривало возможность замены утренней смены некими «людьми со стороны». Однако этого не произошло. Сейчас продолжается сбор подписей под обращением сотрудников «Интера» к топ-менеджменту, количество подписавших приближается к 300. По словам источника, в случае невыполнения руководством требований сотрудников об отмене сокращения зарплаты, работники «Интера» готовы предпринять «ряд акций». О том, какого свойства будут эти акции, источник не сообщил, отметив, что принято решение подождать до вторника. По информации «Украинской правды», причина конфликта состоит в специфических условиях трудовых договоров, подписанных всеми работниками "Интера". Трудовое соглашение (разработанное адвокатской конторой "Коннов и Созановский" в конце 90-х, является частью коллективного соглашения) предусматривает, что лишь 60% зарплаты составляет фиксированная ставка, тогда как 40% - премия, которая может быть сокращена. Председатель правления "Интера" Сергей Созановский объяснил, что "на заседании правления канала было решено... всему коллективу канала выплатить основную зарплату в размере 60%". "Из 40% дополнительной зарплаты, предусмотренных контрактом, всему коллективу, включительно с менеджментом, будет выплачен 20%. Относительно сдачи 20% было решено 10 февраля рассмотреть результаты деятельности канала в январе 2007 года и в соответствии с этим решить вопрос о доплатах. Мы убеждены, что ситуация на канале будет стабильной", – заявил он. Между тем, стало известно, что руководство «Интера» приняло решение закрыть программу «Комеди Клаб» и еще целый ряд программ, уволив сотрудников, занимавшихся их выпуском.