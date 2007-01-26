Интимная жизнь Пэрис продается за 39 баксов

Теперь все подробности интимной жизни известной светской львицы доступны каждому пользователю сети интернет. Всего за 39, 37 долларов на сайте parisexposed.com теперь можно скачать фильмы, где Пэрис плещется в ванной, позирует топлесс на море, целуется с подругой, курит марихуану... Часы приватного видео, фотографии и даже 18 дневников Пэрис, где она подробно описывает свои сексуальные похождения. Как утверждает руководитель сайта Барбара Перса, весь контент получен легальным путем от различных торговцев. Что не далеко от истины. Дело в том, что все личные архивы, которыми теперь располагает администрация сайта parisexposed.com, артистка хранила на специально оборудованном складе в Лос-Анджелесе. Стоило ей только задолжать складу пару сотен долларов, как все ее имущество было выставлено на аукцион. Представитель Хилтон, Элиот Минц, уверен, что содержимое сайта – это личное имущество Пэрис и поэтому публикация данной информации является незаконной. Так же он обещает приложить все юридические возможности семьи Хилтон, чтобы прекратить это безобразие. Естественно, порносайт ждет судебное разбирательство. Хотя это, по большей части, бесполезно - к тому времени, как будет вынесен приговор, вся информация будет уже растиражирована в миллионах копий. Стоит отметить, что это не первый скандал такого рода, связанный с Пэрис. Несколько лет назад ее бывший бойфренд Рик Саломон продал одной из порнокомпаний 45-минутную запись, где он и 19-летняя Пэрис занимаются сексом. Несмотря на судебное разбирательство, в американский прокат тогда даже вышло видео “Одна ночь с Пэрис”, которое приобрело небывалую популярность среди любителей “клубнички”. Если учесть количество соответствующих поисковых запросов в интернете, понятно, что нынешние материалы ждет не меньшая популярность.