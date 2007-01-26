«Виагра» спасла жизнь девочке

Пятилетнюю москвичку, родившуюся с тяжелой патологией сердца, вылечили благодаря препарату для повышения мужской потенции. По сообщению Yoki.ru, один из московских частных врачей решился проверить еще не до конца изученные свойства "Виагры", которая, как оказалось, положительно воздействует на сердечную мышцу и сосудистую систему. Родители ребенка обращались во многие больницы, однако помочь их дочери нигде не могли. "Встали на учет к хорошему специалисту, - рассказала мать девочки. – Постоянно наблюдались у него, но кардинальных изменений в состоянии не было: ее маленькое сердечко отказывалось правильно работать". "Большинство врачей только разводили руками – заболевание настолько тяжелое, что гарантии исцеления никто не мог дать", - добавила женщина. Помочь излечить пятилетнюю девочку необычным способом согласился кардиолог из частной клиники Денис Широков. "Я предупредил маму, что способ, который я ей предложу, не совсем обычный, - объяснил врач. – Дело в том, что сейчас идут исследования по поводу того, можно ли укрепить сердечную мышцу «Виагрой». В состав этой секс-таблетки входит силденафил. Он быстро и эффективно способствует расширению сосудов и правильному кровотоку". В результате мать девочки написала расписку, что согласна на условия врачей, хотя и была удивлена применением для излечения дочери этого препарата. Здоровье ребенка заметно улучшилось после приема всего одной таблетки "Виагры". Теперь девочке уже можно делать операцию на сердце без больших опасений, рассказывает «Телеграф».