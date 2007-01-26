Леонардо ДиКаприо скоро снова холостяк?

В отношениях между Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) и его подружкой, израильской моделью Бар Рафаэли (Bar Rafaeli), по всей видимости не всё гладко. Они уже год вместе, после знакомства на одной из лондонских дискотек, где Лео отдыхал с друзьями. В данный момент очень часто ссорятся они по телефону. Леонардо сказал, что с него достаточно всего этого. Один из друзей ДиКаприо рассказал, что Леонардо был действительно очарован Бар, но сейчас всё угасло. Новые фото Леонардо ДиКаприо и Бар Рафаэли.