Пэрис Хилтон: новое TV-шоу

Пэрис Хилтон и порно звезда Джена Джеймесон будут сотрудничать на новом телевизионном шоу. Передача будет освещать процесс, кто из девственников быстрей и как именно потеряет невинность. Шоу будет называться “Virgin Territory” или “Страна девственников”, как сообщает интернет агентство “krone.at”. Продюсировать шоу будет Кевин Блэтт (Kevin Blatt), человек, который выкупил права на домашнее секс видео Пэрис. Блэтт рассказал, что он сейчас в поиске девственников: “Это оказалось нелёгкой задачей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.”