На Роттердамском кинофестивале покажут 18 российских фильмов

В Нидерландах открылся 36-й Роттердамский международный кинофестиваль. Всего на нынешнем фестивале состоятся 44 мировые, 23 международные и 30 европейских премьер. В этом году в программе участвует 18 российских кинолент. Среди российских фильмов – «Малина» Владимира Сивкова, «Рыбьи сны» Кирилла Михановского, «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, «Сады осенью» Отара Иоселиани, «Человек безвозвратный» Екатерины Гроховской, «Маяк» Марии Саакян, «Плакат» Андрея Зайцева, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Связь» Авдотьи Смирновой и другие. Победитель конкурса полнометражных фильмов - VPRO Tiger Award - получает сумму в 10 тысяч евро и его картины демонстрируют по голландскому телевидению. В конкурсе короткометражных фильмов определяют трех победителей, каждый из которых получит по 3 тысячи евро. Роттердамский фестиваль продлится до 4 февраля.