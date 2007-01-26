Шэрон Стоун поклялась сниматься в серьезном кино

Шэрон Стоун зареклась сниматься в фильмах, в которых ее будут рассматривать как секс-символ. Такого рода заявления уже звучали с уст легендарной актрисы. Однако за этим всем последовал неудачный проект "Основной инстинкт-2" (Basic Instinct 2). Теперь же, по словам Шэрон Стоун (Sharon Stone), она сосредоточится исключительно на серьезных ролях, где будут рассматриваться ее актерские данные, а не то "какую часть тела она оголит на этот раз". По мнению актрисы, многие режиссеры ее просто использовали. "Я приняла решение, напрямую связанное с мои возрастом, а именно я не собираюсь лгать и выставлять себя как 20-летняя актриса, заманивая зрителя определенными частями моего тела. Очень много режиссеров использовали мое имя для коммерциализации, использовали меня как товар, напрочь забывая о моих актерских данных. Поэтому теперь я буду более избирательна в выборе ролей." Вероятно решение актрисы напрямую связано с недавним вручением "Золотой Малины". Фильм "Основной инстинкт-2" лидировал по числу номинаций, среди которых и "худший фильм". Этот анти-Оскар присуждается самым отвратным фильмам и актерским работам минувшего года. Кандидатов на антипремию выбирают 725 кинопрофессионалов, журналистов и фанов из 16 стран мира. Награждение происходит за 24 часа перед вручением "Оскара". В этом году фонд "Золотая малина" учредил новую категорию - "худший фильм для семейного просмотра". В нем среди пяти номинантов оказался "Гарфилд-2" .