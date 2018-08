Мадонна и ее семейство вышли в люди

В Лондоне прошла премьера фильма "Артур и минипуты" (Arthur and the Invisibles). На премьеру "Артур и минипуты" (Arthur and the Invisibles) Мадонна (Madonna) пришла со всем семейством, за исключением усыновленного недавно Дэвида Банды (David Banda) . Источник, побывавший на этом событии, отметил, что трудно было не заметить теплоту и нежность, которые проявляла Мадонна к своему супругу Гаю Ричи (Guy Richie), тот же, в свою очередь, держался невозмутимо. На премьере ленты "Артур и минипуты" присутствовали так же дети звездной пары Лурдес (Lourdes) и Рокко (Rocco). Напомним, что недавно фильм "Артур и Минипуты" (Arthur and the Invisibles) презентовала лично Мадонна (Madonna). Поп-дива выступила в популярных американских шоу The Today Show и Live with Regis and Kelly и поведала о создании фильма, снятого по детской книжке Люка Бессона (Luc Besson). Мадонна, имя которой в последнее время больше связывают с ее скандальным усыновлением ребенка из Малави, нежели с ее концертной деятельностью, сыграла в "Артуре" роль Принцессы Селении. Кроме нее в фильме были задействованны такие звезды: Миа Фэрроу (Mia Farrow), Дэвид Боуи (David Bowie), Снуп Догг (Snoop Dogg), Роберт Де Ниро (Robert De Niro), Эмилио Эстевез (Emilio Estevez), Джимми Фэллон (Jimmy Fallon), Харви Кейтель (Harvey Keitel), Фредди Хаймор (Freddie Highmore), Чазз Палминтери (Chazz Palminteri), Энтони Андерсон (Anthony Anderson), Джейсон Бэйтман (Jason Bateman). По сюжету, десятилетний Артур ради спасения дома своей бабушки должен проникнуть в удивительный параллельный мир крохотных существ – минипутов. Дед мальчика, великий путешественник, таинственно исчезнувший несколько лет назад, знал, как попасть туда. Артуру удается разгадать загадку перехода и он оказывается на пороге волшебных приключений.