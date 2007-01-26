Ванесса Паради - муза Карла Лагерфельда

Не первый год французкий дом Chanel поддерживает теплые отношения с Ванессой Паради. Не взирая на то, что Ванесса Паради (Vanessa Paradis) уже долгое время является музой Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) журналисты уже долгое время не упускают возможности раскритиковать ее "неголливудскую" улыбку. Актриса побывала на французской неделе моды, в частности, на показе Карла Лагерфельда. Не секрет, что их дружба длится уже около пяти лет. Мало того, сам Лагерфельд фотографировал ее для новой коллекции аксессуаров Chanel, под названием "New mademoiselle". Долгое время актриса была лицом французского дома Chanel. В этом отношении супруга Джонни Деппа Ванесcа Паради являет собой образец настоящего французского шика, в этом не раз признавался сам Лагерфельд.