Николаю Караченцову стало лучше

Вчера Николая Караченцова выписали из больницы домой, но великому актеру придется ежедневно приезжать в клинику на процедуры Известный актер, которого госпитализировали две недели назад из-за резкого ухудшения самочувствия, пошел на поправку. Нетипичные для зимы погодные условия отрицательно сказались на здоровье артиста. Супруга Николая Петровича неоднократно вызывала домой "скорую помощь". Но Караченцова всё же пришлось вновь поместить в клинику. В больнице Людмила Поргина ни на шаг не отходила от мужа. К счастью, интенсивное лечение дало желаемый результат. Врачи решили, что могут выписать Николая Петровича. Но каждый день артист вместе с женой приезжает в клинику. Он продолжает курс реабилитации, в который входит массаж и лечебная физкультура.