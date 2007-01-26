Максим Галкин подарил Пугачевой «Роллс-Ройс» за 1 млн $

26 января 2007, 16:45

В элитном доме в Филипповском переулке, куда переехала полтора года назад Алла Пугачева, роскошью никого не удивишь. С Примадонной соседствуют питерский губернатор Валентина Матвиенко, телеведущий Дмитрий Дибров со своим мощным автопарком - от самоката за пять тысяч баксов до «Хаммера» за 100 тысяч и шикарного «Мазерати» за 250 тысяч. Поэтому дом охраняют многочисленные секьюрити. Из этих строгих ребят многого не выпытаешь. А вот мойщики около подземного гаража оказались более разговорчивыми. - Алла Борисовна на прошлой неделе ночью на новом «Роллс-Ройсе» приехала, - вспоминают ребята. - Мы спросили у ее охраны, а они сначала отшутились, мол, бизнесмен какой-то подарил. А потом, когда у Пугачевой ее «мерс» не завелся, она сказала: выкатывайте из гаража подарок Галкина! И уехала на «Роллс-Ройсе». Мы так и поняли, что лимузин ей Максим подарил. Откуда же у Максима средства на такой подарок? «КП» уже писала о том, что Примадонна заразила своего фаворита игроманией - певица и пародист регулярно сидят за «однорукими бандитами», проигрывая за один присест от трех до пяти тысяч баксов. Юморист грозился выиграть для Пугачевой в одном из столичных казино «Роллс-Ройс» стоимостью миллион долларов. На прошлой неделе Галкину улыбнулась удача, и «Роллс» из казино перекочевал в автопарк Пугачевой. Мы обратились в казино, где Галкин якобы выиграл авто. Машина там действительно разыгрывалась, а сейчас на кону уже железный конь другой марки. На вопрос о том, достался ли «Роллс» именно Галкину, нам ответили: «Эта информация не разглашается. Поймите, мы не хотим потерять клиентов». Попросили мы комментарии и у самого Максима. - По поводу моих выигрышей в казино обращайтесь к моему пресс-секретарю,- вежливо ответил юморист, не отрицая, впрочем, сам факт супервыигрыша. - Все это чушь! - возмутилась пресс-секретарь пародиста. - Беспокоить артиста по этому вопросу не стоит. Помимо «Роллс-Ройса», в гараже Пугачевой стоят и другие машины 1. Золотистый «Мерседес-Пулман» (подарок на день рождения от Юрия Лужкова). 2. Белоснежный «Хаммер» с розовым салоном (подарок мужа Филиппа Киркорова). 3. «Ауди ТТ» красного цвета (тоже подарок Киркорова). 4. Старинный кабриолет «Ауди» 30-х годов (Примадонна купила коллекционный автомобиль сама и называет его «машиной для души»).

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